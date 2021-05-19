По плану в 2021 году в областной столице за 250 млн рублей отремонтируют 12 участков дорог.

В 2021 году на ремонт дорог во Владимире выделили ещё более 20 млн рублей. Об этом сообщил заместитель главы администрации Сергей Литвинкин.«В рамках соглашения с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области дополнительные вливания составят 15,7 млн рублей. Софинансирование из городского бюджета определено в размере 4,9 млн», - уточнил он.При этом указанная сумма в бюджете областной столицы не предусмотрена. Решено, что деньги в городской казне найдут за счёт экономии по торгам.МКУ «Центр управления городскими дорогами» выкроит для этого почти 2,5 млн рублей, а МКУ «Благоустройство» - более 2,5 млн рублей.«Предварительно для асфальтирования рассматриваются участки Суздальского проспекта, улицы Горького и Дворянской», - резюмировал Сергей Литвинкин.Напомним, что по плану в 2021 году во Владимире за 250 млн рублей 12 участков дорожного полотна.