Отношения двух держав находятся на небывало холодном уровне. Поэтому размышления о войне уже не кажутся безобидной выдумкой.

Отношения двух держав находятся на небывало "холодном" уровне. Поэтому размышления о войне уже не кажутся безобидной выдумкой.Американские СМИ сообщают, что в Вашингтоне полным ходом идёт разработка плана на возможную войну с Россией. Согласно ему, Пентагон планирует начать нападение с Крыма.По данным журналистов, Штаты считают полуостров идеальной точкой для вторжения, несмотря на то, что Россия сделала его практически неприступным. Стратеги убеждены, что Крым плохо защищён от диверсий и планируют использовать эту брешь в качестве лазейки. Заокеанские военные умы намерены в случае вооружённого конфликта высадить десант со знаменитыми морскими котиками на черноморском побережье. Их задачей будет выводить из строя российские корабли, отключать радиолокационные системы и зенитные орудия, чтобы подготовить полуостров к прибытию основных подразделений, передаёт телеканал "".Специалисты также добавили, что в Крыму могут высадиться отряды специального назначения. При этом помимо морских котиков к организации диверсий могут быт подключены и вооружённые силы других стран, к примеру – Украины, Румынии или Грузии.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к крымско-татарскому народу, пообещав им вернуть полуостров в состав Незалежной. Свою речь он сопроводил стихотворением крымско-татарской писательницы Лили Буджуровой.