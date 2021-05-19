Когда гражданин обратился в Госавтоинспекцию для постановки авто на учет, ему сообщили, что машина, которую он приобрел, находится в угоне...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина по подозрению в мошеннических действиях при продаже автомобиля», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что в апреле текущего года потерпевший – 31-летний мужчина, нашел в сети Интернет объявление о продаже автомашины марки «Mazda 6». Заинтересовавшись данным предложением, он договорился с продавцом о встрече. Проведя диагностику иномарки в двух автосервисах столицы, мужчина передал незнакомцу денежные средства в размере более 1 миллиона рублей. Однако, когда потерпевший обратился в Госавтоинспекцию для постановки авто на учет, ему сообщили, что машина находится в угоне.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска подозреваемый установлен и на улице Мусы Джалиля был задержан. Им оказался 33-летний мужчина.В ходе обыска по месту проживания злоумышленника обнаружены и изъяты государственные регистрационные знаки, денежные средства, фиктивные паспорта гражданина РФ с разными именами и фотографией подозреваемого и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Имеются основания полагать, что задержанный причастен к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и выявление возможных соучастников.Управление уголовного розыска Главного управления МВД России по г. Москве напоминает об осторожности при покупке транспортного средства «с рук» или по заниженным ценам, поскольку высока вероятность приобретения автомобиля с подложными документами, находящегося в розыске/с ограничениями на регистрационные действия. Приобретая автомобиль, проводите сверку номерных агрегатов, установите личность продавца, зафиксировав его паспортные данные и телефон.В случае если в отношении вас или ваших близких совершены незаконные действия со стороны данного лица, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 02 (с мобильного – 112).Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27