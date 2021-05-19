Когда гражданин обратился в Госавтоинспекцию для постановки авто на учет, ему сообщили, что машина, которую он приобрел, находится в угоне...
«Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина по подозрению в мошеннических действиях при продаже автомобиля», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
Предварительно установлено, что в апреле текущего года потерпевший – 31-летний мужчина, нашел в сети Интернет объявление о продаже автомашины марки «Mazda 6». Заинтересовавшись данным предложением, он договорился с продавцом о встрече. Проведя диагностику иномарки в двух автосервисах столицы, мужчина передал незнакомцу денежные средства в размере более 1 миллиона рублей. Однако, когда потерпевший обратился в Госавтоинспекцию для постановки авто на учет, ему сообщили, что машина находится в угоне.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска подозреваемый установлен и на улице Мусы Джалиля был задержан. Им оказался 33-летний мужчина.
В ходе обыска по месту проживания злоумышленника обнаружены и изъяты государственные регистрационные знаки, денежные средства, фиктивные паспорта гражданина РФ с разными именами и фотографией подозреваемого и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Имеются основания полагать, что задержанный причастен к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.
Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и выявление возможных соучастников.
Управление уголовного розыска Главного управления МВД России по г. Москве напоминает об осторожности при покупке транспортного средства «с рук» или по заниженным ценам, поскольку высока вероятность приобретения автомобиля с подложными документами, находящегося в розыске/с ограничениями на регистрационные действия. Приобретая автомобиль, проводите сверку номерных агрегатов, установите личность продавца, зафиксировав его паспортные данные и телефон.
В случае если в отношении вас или ваших близких совершены незаконные действия со стороны данного лица, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 02 (с мобильного – 112).
Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве
(495) 694-91-27