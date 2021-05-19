В ходе конфликта злоумышленник, используя навыки боевых приемов борьбы, причинил телесные повреждения средней тяжести 24-летнему приезжему мужчине...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник находился у одного из ресторанов на улице Большая Дмитровка. В ходе возникшего конфликта он, используя навыки боевых приемов борьбы, причинил телесные повреждения средней тяжести 24-летнему приезжему мужчине. Гражданин был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Каширском шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний москвич, являющийся спортсменом. Со слов задержанного, он находился в состоянии алкогольного опьянения и на почве личных неприязненных отношений у него произошел конфликт с потерпевшим.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60