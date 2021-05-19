Ожидается, что он будет гастролировать по всей Владимирской области.

Пансионат из Мурома выиграл грант на 171 тысячу рублей на создание передвижного кукольного театра. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.«Учреждение подготовило проект «Сказка своими руками». До 1 декабря будет сформирована инициативная группа из числа волонтёров, получателей социальных услуг пансионата и Муромского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сотрудники Центра культуры и досуга «Панфиловский» проведут серию занятий по актёрскому мастерству, тренировке памяти, а также тренинги по преодолению боязни сцены и публичных выступлений», - пояснили в Белом доме.В результате в Муроме появится собственный передвижной кукольный театр. Ожидается, что он будет гастролировать по всей Владимирской области.