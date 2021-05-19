Одна из злоумышленниц завладела паспортом потерпевшей и вместе с напарницей решила оформить недвижимость на себя, в то время как хозяйка жилища находилась на лечении...

«Оперативниками уголовного розыска УВД по САО совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Восточное Дегунино задержаны две женщины, подозреваемые в покушении на мошенничество в особо крупном размере.Оперативниками установлено, что злоумышленницы, используя чужой паспорт, обратились в МФЦ, расположенный в районе Восточное Дегунино, чтобы приватизировать муниципальную трехкомнатную квартиру на Дубнинской улице стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Одна из женщин, находясь в дружеских отношениях с ответственным квартиросъемщиком, завладела ее паспортом и вместе с напарницей решила оформить недвижимость на себя, в то время как хозяйка жилища находилась на лечении. Сотрудники Центра, увидев несоответствие фотографии в документе внешним данным гражданок, незамедлительно сообщили об этом в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали обеих злоумышленниц в здании организации в момент передачи им документов об отказе в приватизации. Обе задержанные – местные жительницы в возрасте 59 и 47 лет.Следствием СЧ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении обеих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29