19.05.2021

2021-05-19 21:45:04

Производители из 20 регионов России представили во Владимире свою продукцию

Во Владимире в Экспоцентре открылась межрегиональная выставка товаров народного потребления "Владимирская весна". Ее организатор - Торгово-промышленная палата области. Производители из 20 регионов России представили свою продукцию.



100 участников из 20 регионов России. По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты области, она получилась самой масштабной после пандемии. В преддверии всероссийского Дня предпринимательства на торжественном открытии наградили дипломами самых активных представителей бизнеса.



Дмитрий Кузин, вице-президент Торгово-промышленной области: «Выставка на самом деле интересная всегда, потому что мы стараемся разнообразить ассортимент. Ребята работают выставочники. По разным регионам мы ездим в командировки, смотрим у кого есть какой товар, приглашаем/, то есть эта работа ведется постоянно,/Может быть сейчас не самый лучший период в плане, конечно, предпринимательской активности, но в любом случаи мы уже сейчас можем утверждать, что тенденция к восстановлению есть».



Задача выставки - насытить рынок товаров и услуг качественной отечественной продукцией и стимулировать производство владимирских и российских товаров. На первом этаже - продукты питания, а также изделия народных промыслов. Среди них и знаменитые пуховые платки и жилеты от постоянного участника - компании "Пушинка". На это раз предприятие подготовило подарок - сезонные скидки.



Татьяна Смолдырева, директор ООО "Пушинка" г. Орск, Оренбургская область: «Мы привозим всегда традиционные наши пуховые изделия. Теплые платочки легкие, мягкие, паутиночки, которые проходят через кольцо. Носочки пуховые и варежки, и носки, кстати, летние».



На втором этаже разместились одежда, обувь, аксессуары. Самым популярным сразу же в первый день стал стенд "Оптика". Посетители могли не только бесплатно проверить зрение и заказать очки, но и получить их буквально через несколько минут.



Алексей Кафтан, организатор стенда "Оптика", интернет-магазин "Очки на дом", г. Москва: «Приглашаем гостей и жителей города Владимира посетить наш стенд, проверить бесплатно зрение и здесь же изготовить очки. За 15 -20 минут мы изготавливаем очки любой сложности. У нас есть в наличии любые линзы. Это фотохромные, так как солнышко, это тонированные, это линзы со стопроцентной защитой от ультрафиолета, антибликовое покрытие, компьютерное, водительские очки».



Время работы выставки с 19 по 21 мая с 10 до 18 часов. 22 мая с 10 до 15-ти. Адрес: Экспоцентра г. Владимир , улица Батурина, 35 .



Вера Куликова, Семен Карпов



«Вести-Владимир»