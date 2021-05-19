Точные даты проведения съезда партии Единая Россия пока неизвестны.

Точные даты проведения съезда партии "Единая Россия" пока неизвестны.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в среду, 19 мая, сообщил, что президент может выступить на предстоящем съезде "Единой России". Конкретные планы главы государства будут оглашены тогда, когда официально объявят о проведении собрания партии.Представитель Кремля также ответил на вопрос, будут ли президент и администрация принимать участие в формировании списков "Единой России" к выборам в Государственную Думу, которые запланированы на 19 сентября 2021 года. Песков отметил, что "инициатива принадлежит партии", но "как правило, администрация информируется".По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, съезд пройдет в три этапа. Первый должен состояться в середине июня. Тогда будет принята предвыборная программа партии и утверждены списки кандидатов на выборах. Второй этап запланирован на август, а третий – состоится после 19 сентября.Напомним, что в прошлом году "Единая Россия" отказалась от ежегодного съезда из-за пандемии коронавируса. Провести собрание не позволили в том числе ограничения. На съезде должны присутствовать порядка 400 человек, однако массовые мероприятия были запрещены.