Президент России Владимир Путин согласился с инициативой секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака перенести перепись населения России на октябрь 2021 года. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин согласился с инициативой секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака перенести перепись населения России на октябрь 2021 года. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Турчак высказал предложение на встрече Путина с членами правительства 19 мая. Секретарь генсовета партии считает, что это снизит нагрузку на работников социальной сферы.Он отметил, что перепись совпадает с предвыборной кампанией в Госдуму. Переписчики и сотрудники избирательных комиссий – зачастую одни и те же люди, особенно в малых населенных пунктах, пояснил Турчак.«Это учителя, работники социальной сферы. Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное наложение», – считает партиец.Он уверен, что после выборов люди смогут спокойно ответить на вопросы переписи.Ранее правительство решило провести Всероссийскую перепись населения в сентябре 2021 года. Впервые она пройдет в цифровом формате.Граждане смогут самостоятельно заполнить электронные листы на портале "Госуслуги". Переписчики при обходе будут использовать планшеты со специальным софтом.