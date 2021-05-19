Росреестр разработал онлайн-сервис по аналитике рынка недвижимости. Сервис «Сведения о сделках с недвижимостью» доступен на Публичной кадастровой карте и представляет собой тепловые ..

Росреестр разработал онлайн-сервис по аналитике рынка недвижимости. Сервис «Сведения о сделках с недвижимостью» доступен на Публичной кадастровой карте и представляет собой тепловые карты оборота сделок с недвижимостью.С помощью нового инструмента можно получить информацию о сделках с недвижимостью в разрезе 85 субъектов РФ и 8 федеральных округов, в том числе в динамике за 2018 - 2020 годы. Данный сервис позволяет получить информацию о количестве сделок с недвижимостью по типам на 100 тыс. жителей, а также сведения о федеральных округах или субъектах РФ по количеству зарегистрированных сделок за определенный период. Значения показателей будут зависеть от цвета, которым на карте помечен конкретный регион или федеральный округ. Сведения доступны поквартально, а также в целом за год.Как отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Штейников: «Сервис будет полезен для профессиональных участников рынка недвижимости, а также всех заинтересованных граждан, так как предлагает спектр возможностей для проведения аналитики рынка недвижимости».Более подробную информацию о работе сервиса можно посмотреть в справке Публичной кадастровой карты.