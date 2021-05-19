Травмировано - 24 жителя региона.

С начала 2021 года во Владимирской области произошло 1492 техногенных пожара, что по сравнению с предыдущим ниже на 13%. При этом за четыре с половиной месяца на пожарах погибли 47 человек (увеличение на 2,2%), травмировано 24 человека (на 14,3% больше). Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В области зарегистрировано 466 палов сухой травы, из которых 276 произошли в населённых пунктах.В 33-ем регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. А значит запрещено проведение огневых работ, разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, приготовление пищи на открытом огне.Контроль за обстановкой осуществляют 250 сотрудников различных ведомств.Сотрудниками МЧС возбуждено 545 административных дел на нарушителей, среди которых 438 расследований, составлено 107. Чиновниками составлено 167 административных протоколов, 32 из которых – за сжигание мусора.Россельхознадзор составил 97 протоколов об административных правонарушениях.