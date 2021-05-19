Губернатор добавил, что виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства в области защиты населения и территорий от ЧС несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность.

По информации на 9:00 19 мая энергетики до сих пор не подключили электроэнергию во многих населённых пунктах Кадыйского, Кологривского, Нейского и Макарьевского районов. Более двух тысяч костромичей остаются без света.Как сообщает пресс-служба главы региона Сергея Ситникова, губернатор предупредил глав муниципалитетов о персональной ответственности за аварийно-восстановительные работы.«Сейчас под их руководством производится уборка упавших деревьев, ремонт крыш, восстановление заборов и конструкций. Комиссии уточняют размер ущерба, который нанёс ураганный ветер», - пояснили в администрации Костромской области.Губернатор добавил, что виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства в области защиты населения и территорий от ЧС несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность.