В столице в 21-й раз проходят Дни исторического и культурного наследия. Москвичи и гости столицы смогут попасть на экскурсии по нескольким объектам, которые впервые открывают для свободного посещения, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.
В столице в 21-й раз проходят Дни исторического и культурного наследия. Москвичи и гости столицы смогут попасть на экскурсии по нескольким объектам, которые впервые открывают для свободного посещения, сообщил в своем мэр Сергей Собянин.
«Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения либо прошли через масштабные реставрационные работы», — написал градоначальник.
Впервые все желающие смогут попасть в усадьбу Г.А. Каратаевой – И.В. Морозова в Леонтьевском переулке. Перед началом Великой Отечественной войны в этом здании находилось посольство Германии. Отсюда ранним утром 22 июня 1941 года немецкий посол фон Шуленберг выехал в Кремль, чтобы вручить ноту об объявлении войны.
"Во время Великой Отечественной в доме работало Совинформбюро, а в последующие годы размещались посольства ГДР и Кубы», — рассказал Собянин.
Здание комплексно отреставрировали. Теперь оно предстанет перед экскурсантами в первозданном виде.
Впервые в этом году открывается для свободного посещения и дом купца В.Е. Быкова на 2-й Брестской улице. Модернистское здание построили по проекту архитектора Льва Кекушева в начале прошлого века. Но к началу XXI столетия дом пришел в упадок.
«Реставраторы вернули памятник к жизни, и теперь он вновь украшает облик Москвы, радует глаз поклонников истории и культуры», — отметил градоначальник.
Узнать много нового гости могут при посещении знакомых московских объектов, отреставрированных в прошлом году. Среди них – Северный речной вокзал, дом Наркомфина, кинотеатр "Художественный".
По словам Собянина, за последние 10 лет в столице привели в порядок 1,6 тысячи объектов культурного наследия.
"Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз. А доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 95 процентов", – подчеркнул мэр.
В этом году отреставрируют около 100 объектов. В порядок приведут ГЭС-2 на Болотной набережной, несколько павильонов ВДНХ и другие памятники истории и архитектуры, рассказал градоначальник.
С программой Дней исторического и культурного наследия можно ознакомиться на сайте .