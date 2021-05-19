Злоумышленник, воспользовавшись тем, что потерпевший уснул, похитил содержимое его рюкзака и покинул заведение...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержан 32-летний мужчина по подозрению в хищении имущества у посетителя кафе.В дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением обратился 33-летний приезжий мужчина. Он сообщил, что, находясь в кафе на Люблинской улице, у него пропали личные документы и денежные средства в размере 70 тысяч рублей, которые находились в рюкзаке.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже. Им оказался 32-летний знакомый заявителя. Установлено, что мужчины вместе отдыхали в данном кафе. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что потерпевший уснул, похитил содержимое его рюкзака и покинул заведение. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18