Пока не будет готова трасса М-12 к возведению новой дороги в правительстве РФ не готовы.
Новый директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ринат Шаниязов рассказал, что Северный объезд Владимира, видимо, начнут строить после ввода в эксплуатацию .
«На картах Росавтодора дорога уже обозначена штрихом. Финансирование на реализацию проекта пока заложено. При этом в федерации отмечают, что пока не построят М-12, к следующей автомагистрали не приступят», - добавил руководитель дептранса.
По предварительной оценке, затраты на новую дорогу могут составить от 13 до 22 млрд рублей.
Известно, что готово ТЗ на проектирование Северного обхода.
Напомним, во время своей пресс-конференции Владимир Сипягин рассказал, что Северный объезд Владимира начнут строить в 2023 году. При этом планы по возведению М-12 до 2024 года.
Он уточнил, что проектирование обойдётся бюджету в 100 млн рублей.
Развязка на М-12 станет началом автомагистрали, а выходить дорога будет на объездную у Суздаля.