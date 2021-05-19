Власти Украины решили изменить Минские соглашения. Обновленный документ был представлен нормандской четверке.

Власти Украины решили изменить Минские соглашения. Обновленный документ был представлен "нормандской четверке".Украинский проект решения конфликта в Донбассе отличается от российских предложений как минимум в нескольких принципиальных пунктах. Как отметили источники, близкие к переговорному процессу, таким образом киевские власти показали, что их не устраивают Минские соглашения в нынешней редакции.Так, руководство страны хочет восстановить контроль над территориями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) перед выборами местной власти. До голосования порядок в Донбассе должны поддерживать патрули, состоящие из сотрудников Нацгвардии и дружинников.Обновленные Минские соглашения вынесут на обсуждение уже в мае. По предварительной информации, видеоконференция с представителями "нормандской четверки" может пройти в среду, 26 мая. Как уточняет "Коммерсантъ", окончательное решение по дате встречи пока не принято.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые пункты Минских соглашений устарели и потому должны быть обновлены. Также политик . Он должен идти параллельно с "нормандским" и включать "мощных игроков", добавил лидер.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова украинского президента об изменении Минских соглашений "вызывают большую тревогу". Подробнее об этом Вы можете прочитать .