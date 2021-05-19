Во Владимире и Кольчугине подрядчики должны сдать работы до декабря 2021 года, в Муроме – до октября.

Во Владимирской области благодаря поддержки Фонда ЖКХ проведут энергоэффективный капитальный ремонт 18 многоквартирных домов. Они расположенны во Владимире, Кольчугино и Муроме. На эти цели 33-ий регион получит 45,09 млн рублей.«В этом году объём заявки почти в 2,5 раза больше прошлогоднего, когда отремонтировали семь многоквартирных домов во Владимире и Кольчугино», - пояснили в пресс-службе областной администрации.Субсидии будут направлены по следующим адресам: во Владимире – дом №3 по улице Верхняя Дуброва, дома №№191 «А» и 199 «А» по улице Добросельской, дома №№21 и 28 по улице Комиссарова, дом №55 «А» по улице Растопчина, дома №№9, 17 «Б», 25 и 27 по улице Соколова-Соколёнка; в городе Кольчугино – дом №9 по улице Школьной в микрорайоне Белая Речка, дома №№6, №16 и 18 по улице Веденеева, дома №14 по улице Ломако и 15, 18 по улице Шмелёва. В Муроме – дом №23 по улице Муромской.Виды работ определены для каждого из домов. Запланирована установка автоматизированных узлов управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя, повышение теплозащиты наружных стен, замена трубопроводов, установке светодиодных осветительных приборов, системы автоматического контроля и регулирования освещения в местах общего пользования.«Общая площадь домов 121,33 тысяч квадратных метров. Указанные мероприятия позволят улучшить качество жизни и снизить расходы на ЖКУ для 3879 человек», - уверены в Белом доме.Во Владимире и Кольчугине подрядчики должны сдать работы до декабря 2021 года, в Муроме – до октября.