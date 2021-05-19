При подаче документов на замену водительского удостоверения подозреваемый представил в ОГИБДД поддельное медицинское заключение.

В регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» для обмена водительского удостоверения обратился 45-летний местный житель. Мужчина предъявил необходимые документы, при просмотре которых у сотрудников экзаменационного отделения ГИБДД возникли сомнения в подлинности медицинского заключения. Документ был изъят и направлен на экспертизу.Экспертным заключением подтверждено, что заключение является поддельным.В дальнейшем было установлено, что фигурант в графе даты выдачи стер краску и внес ложные данные шариковой ручкой. Противоправные действия мужчина объяснил отсутствием времени и денег на оформление нового заключения.В отношении фигуранта отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.