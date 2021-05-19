Погибших и пострадавших нет.

В 02:17 19 мая на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Машина полыхала в Коврове на улице Советской.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение транспортного средства. Пожарные потушили пламя на площади три квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 2 единицы техники, а также 10 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.Ранее мы сообщали, что вечером 18 мая на трассе М-7 полностью «ГАЗель».