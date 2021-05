Наша страна достойно ответила на дерзкое заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

Представительство МИД России в Симферополе прокомментировало слова американского чиновника о "злоупотреблениях" нашего государства в Крыму. Блинкену порекомендовали обратить внимание на проблемы США.В ведомстве заявили, что Россия справится со своими делами самостоятельно. Главу Госдепа США попросили рассказать, чего их страна добилась за почти два десятка лет вАфганистане, помимо погибших мирных жителей. "Извинитесь за Хиросиму?", – спросило представительство ведомства России в "Твиттер".Напомним, ранее Блинкен разместил в соцсети пост, в котором заявил о якобы имеющихся злоупотреблениях полномочиями со стороны Кремля на полуострове. Госсекретарь Соединенных Штатов сказал, что его страна осуждает поведение России в Крыму.Mr , we shall manage on our own , in joy and in sorrow.Focus on US problems.For starters, tell us about the achievements of 19 year-long American presence in Afghanistan. Besides, civilian casualties...And if history is a concern, apologize for Hiroshima?— Russia's MFA in Crimea (@PMSimferopol)В той же публикации Блинкен отметил, что США поучаствуют в инициированном Украинойфоруме "Крымская платформа". Мероприятие состоится в последний месяц лета. На нем власти Незалежной собираются продвигатьна международной арене свои претензии на полуостров.