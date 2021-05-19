Наша страна достойно ответила на дерзкое заявление
госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.
Наша страна достойно ответила на дерзкое заявление
госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.
Представительство МИД России в Симферополе прокомментировало слова американского чиновника о "злоупотреблениях" нашего государства в Крыму. Блинкену порекомендовали обратить внимание на проблемы США.
В ведомстве заявили, что Россия справится со своими делами самостоятельно. Главу Госдепа США попросили рассказать, чего их страна добилась за почти два десятка лет в
Афганистане, помимо погибших мирных жителей. "Извинитесь за Хиросиму?", – спросило представительство ведомства России в "Твиттер".
Напомним, ранее Блинкен разместил в соцсети пост, в котором заявил о якобы имеющихся злоупотреблениях полномочиями со стороны Кремля на полуострове. Госсекретарь Соединенных Штатов сказал, что его страна осуждает поведение России в Крыму.
Mr , we shall manage on our own ����, in joy and in sorrow.
Focus on US ���� problems.
For starters, tell us about the achievements of 19 year-long American presence in Afghanistan. Besides, civilian casualties...
And if history is a concern, apologize for Hiroshima?
— Russia's MFA in Crimea���� (@PMSimferopol)
В той же публикации Блинкен отметил, что США поучаствуют в инициированном Украиной
форуме "Крымская платформа". Мероприятие состоится в последний месяц лета. На нем власти Незалежной собираются продвигать
на международной арене свои претензии на полуостров.