В Московской области появились редкие птицы эму. Они обитают только в Австралии. Двух представителей этого вида пернатых отправили в Центр воспроизводства редких видов животных ..

В Московской области появились редкие птицы эму. Они обитают только в Австралии.Двух представителей этого вида пернатых отправили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Эму являются второй по размерам птицей в мире после страуса: они не умеют летать, но обладают мощными и длинными ногами и быстро бегают, сообщает сайт "".