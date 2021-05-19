Во Владимире возле Тандема пьяный водитель фуры устроил массовую аварию. По информации владимирской полиции, он не успел затормозить и ударил автомобиль “Хонда”, стоящий на

Во Владимире возле Тандема пьяный водитель фуры устроил массовую аварию. По информации владимирской полиции, он не успел затормозить и ударил автомобиль “Хонда”, стоящий на запрещающем сигнале светофора. В машине находился 5-летний ребенок. Дальше произошла цепная реакция. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД области От удара автомобиль “Хонда” совершает наезд на впереди стоящий автомобиль “Форд”. От удара