Аномальная жара в областном центре стоит только третий день, а владимирцы уже загорают и плавают. Купальный сезон официально стартует в регионе только с 1 июня. В этом году планируется

Аномальная жара в областном центре стоит только третий день, а владимирцы уже загорают и плавают. Купальный сезон официально стартует в регионе только с 1 июня. В этом году планируется открыть 53 пляжа. Т.е. пока плавать запрещено. Но горожане не стали ждать разрешения от чиновников. 30-градусный зной спровоцировал массовый выход населения к воде. Это небезопасно, говорят