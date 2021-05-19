19.05.2021

2021-05-19 20:40:04

Владимирец Дмитрий Реган легализует археологические объекты

"Легализация". Проект под таким названием создал наш земляк - Дмитрий Реган. А связана инициатива напрямую с историческим наследием. В чём смысл художественной акции, расскажет Мария Платанюк.



Под покровом ночи. Но с очень важной и "светлой" инициативой. Этот знак среди прочих Дмитрий Реган установит близ палеолитической стоянки Сунгирь. Все указатели Дмитрий изготовил сам, на собственные средства. И это его авторский проект "Легализация".



Пока таких знаков - четыре. Возле Сунгиря, у города-музея Суздаля, у археологического памятника "Голова быка" - поселения дьяковской культуры эпохи неолита, и недалеко от Макеевой горы у села Давыдово.



Дмитрий Реган, автор проекта "Легализация":



- Это большое земляное сооружение, которое напоминает чем-то Козлов вал во Владимире. Но сама по себе эта гора валом не является. Хотя она рукотворная и ничто не огораживала.



Когда-то в поисках интересных мест Дмитрий объездил всю Владимирскую область. Большую краеведческую экспедицию организовал созданный им Центр традиционной народной культуры. По словам Дмитрия Регана, тогда вместе с единомышленниками нашёл большое количество памятников. Тех, что не входят в путеводители.



Дмитрий Реган, автор проекта "Легализация":



- Какое-то время я держал это в тайне, хотелось, чтобы это было каким-то внутренним секретом. А сейчас я понимаю: какой смысл держать это в секрете. Надо рассказывать. Так появился проект "Легализация". Легализация объектов истории и культуры для всех желающих.



Знаки Дмитрия Регана - не просто указатели. Они "наполнены" полезной информацией.



Сейчас технологии позволяют вставить QR- код, в который можно зашить аудиогид, люди могут приехать и прослушать экскурсию возле такого объекта.



Легализация - необходима. К примеру, у того же Сунгиря, который в 50-е годы двадцатого века стал мировой научной сенсацией, не было и намёка на указатель. Стоянка древнего человека эпохи верхнего палеолита, найденная в 1955 году на восточной окраине Владимира и исследованная Отто Бадером, дала около 70 тысяч археологических находок. А так она выглядит в новом времени? Забыта и заброшена. Сунгирь Дмитрий Реган называет общей болью. Отмечая, что планы по открытию там музея так и "поросли быльём". Вспоминает Дмитрий и одну из тем, которой как журналист занимался в конце 90-х. И это был вопиющий случай.



- Администрация города планировала отдать это в некие частные руки. Чтобы на месте Сунгиря была автозаправочная станция. Журналисты в то время вступились за Сунгирь, и сейчас мы имеем возможность прийти на пустырь, заросший бурьяном, а не на заправку.



Эта авторская акция напоминает о наследии. О том, что иногда ПОД НОГАМИ. Мало кто знает, что недалеко от Сунгиря есть забытая стоянка Русаниха. А по всему региону - другие памятные, но " в забвении" места. По словам Дмитрия Регана, его баннеры неслучайно "не из бетона и металла".



- У меня не было задачи, чтобы знаки стояли вечно. Это просто сигнал администрации, которая связана с культурой, с музеями, чиновникам, чтобы неплохо бы им подумать в этом направлении. Это художественная акция.



Внести свой вклад в "Легализацию" Дмитрий приглашает всех желающих, подчёркивая, у каждого в России есть места, дорогие сердцу. Те, о которых можно интересно рассказать. Причём, это не только объекты федерального значения, но и личные. Вывести их из тени, сделав "общим" достоянием - задача вполне по силам.







Мария Платанюк, "Вести-Владимир".



