18 мая 2021 года Управление Росреестра по Владимирской области приняло участие в совместном совещании с ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ..

18 мая 2021 года Управление Росреестра по Владимирской области приняло участие в совместном совещании с ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее - МФЦ) и Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области. Совещание прошло в формате видеоконференции.В рамках данного совещания участники обсудили проблемные вопросы, возникающие при предоставлении государственных услуг Росреестра сотрудниками МФЦ, в числе которых: порядок предоставления заявлений при переходе права собственности, ипотеке, разделе объекта недвижимости, а также порядок регистрации общей долевой собственности на объекты недвижимости.Кроме того, были рассмотрены изменения действующего законодательства в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости и отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся приема и выдачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.В частности, были проанализированы положения, устанавливающие новые основания государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, перечень лиц, которые могут обращаться за совершением учетно-регистрационных действий, а также рассмотрены требования к документам, предоставляемым для осуществления учетно-регистрационных действий.