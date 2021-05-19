Пока возведение дороги идёт по плану, но сроки сдачи объекта могут сократиться.
По информации директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Рината Шаниязова, власти и подрядчики намерены оптимизировать темпы
Пока возведение дороги идёт по плану, но сроки сдачи объекта могут сократиться.
«Сейчас переносятся инженерные сети, устанавливаются буронабивные сваи. Технология предусматривает бурение скважины от 11 до 20 метров, в которую погружается арматурный каркас. Всего в землю вмонтируют около трёх тысяч свай. Не могу утверждать, что стройка закончится в конце 2022 года. Работы ведутся в графике, но мы будем его оптимизировать, чтобы ускорить работы», - поделился последними новостями о ходе реализации проекта Ринат Шаниязов.
Добавим, что мэрия Владимира продолжает 12 жилых домов и участков для муниципальных нужд.
Рпенский проезд соединит центр Владимира и Восточный район. Стоимость объекта более двух миллиардов рублей, а ввод в эксплуатацию намечен на весну 2023 года.