Пока возведение дороги идёт по плану, но сроки сдачи объекта могут сократиться.

По информации директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Рината Шаниязова, власти и подрядчики намерены оптимизировать темпыПока возведение дороги идёт по плану, но сроки сдачи объекта могут сократиться.«Сейчас переносятся инженерные сети, устанавливаются буронабивные сваи. Технология предусматривает бурение скважины от 11 до 20 метров, в которую погружается арматурный каркас. Всего в землю вмонтируют около трёх тысяч свай. Не могу утверждать, что стройка закончится в конце 2022 года. Работы ведутся в графике, но мы будем его оптимизировать, чтобы ускорить работы», - поделился последними новостями о ходе реализации проекта Ринат Шаниязов.Добавим, что мэрия Владимира продолжает 12 жилых домов и участков для муниципальных нужд.Рпенский проезд соединит центр Владимира и Восточный район. Стоимость объекта более двух миллиардов рублей, а ввод в эксплуатацию намечен на весну 2023 года.