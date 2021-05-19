Смертельное ДТП произошло возле поселка РТС на Пекинке. 41-летний мотоциклист врезался в легковушку и погиб. Трагедия произошла вечером 18 мая. По предварительной информации полиции, мотоцикл

Смертельное ДТП произошло возле поселка РТС на Пекинке. 41-летний мотоциклист врезался в легковушку и погиб. Трагедия произошла вечером 18 мая. По предварительной информации полиции, мотоцикл Хонда двигался по М-7 в правой полосе в сторону Нижнего Новгорода. На перекрестке возле улицы Белоконская мотоциклист проскочил на красный и врезался в автомобиль Ниссан. Легковушка поворачивала на зеленый в