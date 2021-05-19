Памятный знак висит на фасаде лицея-интерната №1.

Во Владимире в лицее-интернате № 1 открыли мемориальную доску в память об Александре Никитине, погибшем в 1986 году в Афганистане. Он был выпускником учреждения.Мероприятие было организовано Владимирским реготделением общественной организации семей погибших защитников Отечества при поддержке администрации областной столицы.Собравшиеся почтили память владимирцев.«Право открытия памятной доски было предоставлено учащимся лицея-интерната № 1 Денису Мигалко и Анастасии Матвеевой», - уточнили в пресс-службе мэрии.Александр Никитин учился здесь с 3 по 9 класс, окончил ПТУ № 30, а до призыва в армию работал слесарем во Владимирском АТП. Владимирец отправился служить 14 октября 1985 года. В мае 1986 года он попал в Афганистан.Он проявил себя мужественным воином. Наш земляк погиб при исполнении служебного долга 3 декабря 1986 года и был награждён медалью «Воину - интернационалисту от благодарного афганского народа».