Памятный знак висит на фасаде лицея-интерната №1.
Во Владимире в лицее-интернате № 1 открыли мемориальную доску в память об Александре Никитине, погибшем в 1986 году в Афганистане. Он был выпускником учреждения.
Мероприятие было организовано Владимирским реготделением общественной организации семей погибших защитников Отечества при поддержке администрации областной столицы.
Собравшиеся почтили память владимирцев.
«Право открытия памятной доски было предоставлено учащимся лицея-интерната № 1 Денису Мигалко и Анастасии Матвеевой», - уточнили в пресс-службе мэрии.
Александр Никитин учился здесь с 3 по 9 класс, окончил ПТУ № 30, а до призыва в армию работал слесарем во Владимирском АТП. Владимирец отправился служить 14 октября 1985 года. В мае 1986 года он попал в Афганистан.
Он проявил себя мужественным воином. Наш земляк погиб при исполнении служебного долга 3 декабря 1986 года и был награждён медалью «Воину - интернационалисту от благодарного афганского народа».