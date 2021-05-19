Он проведёт в колонии два года.

Октябрьский районный суд Владимира осудил 31-летнего водителя, по вине которого пострадал ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В июле 2020 года мужчина сидел за рулём машины, в которой находился ребёнок 2018 года рождения. Малыша перевозили без использования детских удерживающих устройств.«Проезжая перекрёсток на красный свет, автолюбитель столкнулся с машиной, которая выезжала с прилегающей улицы», - поделились подробностями происшествия в надзорном ведомстве.В результате ДТП ребёнку причинен тяжкий вред здоровью. Лихача отдали под суд. Во время заседания владимирец полностью признал свою вину.Фемида приговорила владимирца к двум годам колонии и лишила его прав на полтора года.Приговор вступил в законную силу.