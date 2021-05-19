Из-за аномально жаркой погоды повышаются риски пожаров сухой травы. С начала года она уже горела 466 раз. Большая часть палов произошла в населенных пунктах – там зафиксировано 276 пожаров.

Из-за аномально жаркой погоды повышаются риски пожаров сухой травы. С начала года она уже горела 466 раз. Большая часть палов произошла в населенных пунктах – там зафиксировано 276 пожаров. Один из крупных произошёл в деревне Першково Гусь-Хрустального района. Пламя с травы перекинулось на жилые и дачные дома. На месте ЧП даже работал вертолёт. Юрий Арбузов,