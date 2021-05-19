Фестиваль пройдёт с 7 по 14 июня.

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» в 2021 году во Владимирской области пройдёт с 7 по 14 июня. Он начнётся в Патриаршем саду, а завершится на Соборной площади. На организацию мероприятия планируется потратить 2,8 миллиона рублей.Центр классической музыки торги на подготовку площадок для главного культурного события лета. Средства потратят на поставку и монтаж звукового, светового и концертного оборудования. Итоги электронного аукциона подведут 27 мая.В конкурсной документации указано, что «Музыкальная экспедиция» состоится на шести площадках:7 июня – Патриарший сад;8 июня – село Весь Суздальского района;9 июня – деревня Зауичье Камешковского района;12 июня – деревня Крутец Александровского района;13 июня – посёлок Мстера Вязниковского района;14 июня – Соборная площадь во Владимире.Подробности о проведении мероприятия огласит директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова. Её пресс-конференция намечена на 28 мая.«Музыкальная экспедиция» пройдет во Владимирской области восьмой раз.