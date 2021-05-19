На Оке 51-летний браконьер ловил рыбу запрещенными сетями – “охан”. Незаконную рыбалку остановили владимирские транспортные полицейские. Мужчину задержали, а рыбу изъяли. Сумма

На Оке 51-летний браконьер ловил рыбу запрещенными сетями – “охан”. Незаконную рыбалку остановили владимирские транспортные полицейские. Мужчину задержали, а рыбу изъяли. Сумма ущерба государству составила всего 2 тысячи рублей, но браконьеру грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до двух лет. \из пресс-релиза владимирской транспортной полиции\