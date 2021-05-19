Госдума на пленарном заседании 19 мая поддержала президентский законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Такой шаг в интересах национальной безопасности страны, отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании 19 мая поддержала президентский законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Такой шаг в интересах национальной безопасности страны, отметил спикер ГД Вячеслав Володин.Договор предоставлял государствам-участникам право совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга. В ноябре прошлого года США вышли из соглашения в одностороннем порядке.После этого в договоре остались только сателлиты США – страны НАТО, констатировал Володин. "Им хочется облеты делать, проводить разведывательные операции. А потом все эти данные передавать тем же США", – сказал председатель ГД.Россия всегда выступает за поддержание глобальной безопасности, но недопустимо, чтобы США в одностороннем порядке следили за территорией нашей страны, уверен спикер. Отношения между Москвой и Вашингтоном следует строить на равноправной основе, двойных стандартов быть не должно, добавил Володин.По его словам, действия властей США могут привести к большим проблемам в мире. России необходимо это учитывать, сказал Володин.Председатель Госдумы отметил роль президента в поддержании безопасности страны. Россия стала самостоятельным игроком, необходимо этим дорожить, обратился спикер к коллегам-парламентариям.