Она приехала на электричке на вокзал Ярославля и потерялась.

В Ярославле волонтёры «Центр-Спаса» помогли 82-летней жительнице Александрова Владимирской области вернуться домой. Бабушка приехала на электричке на вокзал Ярославля и потерялась.Документов при себе у неё не было. Женщина не понимала, где находится и не могла объяснить зачем приехала в другую область. Всё, что она помнила – имя и дату рождения - Сесорова Любовь Николаевна, 01.12.1938.На помощь пришли добровольцы отрядов «Центр-Спас» и «Лиза Алерт». В Александрове о её пропаже никто не заявлял. Оперативно найти родственников «потеряшки» не получилось, но в полиции подтвердили, что она из Владимирской области.В результате волонтёры доставили женщину домой с пересадками через Ростов, Переславль-Залесский и Владимир.