Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что фильм Турист отвечает национальным интересам России.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что фильм "Турист" отвечает национальным интересам России.Мы должны показывать героические поступки добросовестных, преданных делу людей, которые достойно выполняют долг, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин.Таким образом он прокомментировал премьеру отечественного боевика , которая пройдет в среду, 19 мая, на телеканале НТВ в 23.40 по местному времени. Фильм рассказывает о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, которые занимаются обучением вооруженных сил ЦАР (FACA).Именно благодаря тренировкам у специалистов из РФ центральноафриканским военным удалось дать отпор бандитам, которые на фоне президентских выборов в республике предприняли попытку государственного переворота. Юрий Швыткин уверен, что подобные кинокартины необходимо снимать, поскольку помимо художественной составляющей они имеют мощный воспитательный эффект.«Это отвечает национальным интересам нашего государства, независимо от того, что действие происходит на территории Центральноафриканской Республики. На героизации этих людей мы должны воспитывать как подрастающее поколение, так и граждан других возрастов», — заявил депутат.По его мнению, необходимо вносить серьезные коррективы в молодежную политику, чтобы юные россияне знали историю своей страны и гордились ею. А добиться этого можно в том числе и через создание картин, подобных «Туристу».«Лучше мы будем показывать такого рода фильмы, чем непонятно какие, связанные с преступлениями и ужасами. На мой взгляд, каждое кино должно нести положительную воспитательную роль. Необходима стройная, комплексная система воспитания молодежи. А сейчас она, на мой взгляд недостаточна», — объяснил Швыткин.Он напомнил, что российское министерство обороны создает методические центры военно-патриотической направленности «Авангард». Уже существует Юнармия и другие объединения. Их участникам, считает Швыткин, будет особенно интересно посмотреть фильм «Турист».Премьера картины в Центральноафриканской республике вызвала громадный интерес у местных жителей. Это первая лента, снятая про ЦАР, да еще ивышедшая на местном языке санго. За два дня показов фильм увидели около 70 000 человек.Российские зрители смогут увидеть новый отечественный остросюжетный боевик сегодня, 19 мая, в эфире телеканала НТВ. Трансляция начнется в 23:40.