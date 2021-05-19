ВТБ Лизинг за январь-апрель 2021 года профинансировал для юридических лиц 1150 автомобилей премиальных брендов, рост при этом составил 12%. По итогам 4 месяцев 2021 г. компания увеличила объемы ..

ВТБ Лизинг за январь-апрель 2021 года профинансировал для юридических лиц 1150 автомобилей премиальных брендов, рост при этом составил 12%. По итогам 4 месяцев 2021 г. компания увеличила объемы продаж автомобилей брендов Porsche (на 75%), VOLVO (на 49%), AUDI (на 36,6%), BENTLEY (в четыре раза), Mercedes-Benz (на 20%) и INFINITI (на 43%).Самыми популярными брендами у клиентов ВТБ Лизинг стали BMW, Mercedes-Benz, Land Rover и AUDI, на них пришлось порядка 77% от нового портфеля премиум автомобилей компании. Предприниматели приобретали преимущественно модели BMW 5 series (+61% к 4 мес. 2020 года), Mercedes-Benz E-class (+45%) и GLE (+132%), а также RANGE ROVER SPORT (+18%). Среди машин с электродвигателем наиболее востребованными оказались Audi E-tron и Porsche Taycan, заняв 60% и 40% в соответствующем новом портфеле ВТБ Лизинг.«Продолжающееся увеличение спроса на приобретение премиальных автомобилей в лизинг мы прогнозировали, когда подводили итоги работы за 2020 год. Сейчас этот прогноз подтверждается цифрами. Полагаем, что эта тенденция будет только усиливаться. Всё больше владельцев бизнеса понимают, что финансовая аренда позволяет ездить всегда на новых и исправных автомобилях. При этом можно значительно сэкономить бюджет компании, получив выгодную конечную стоимость автомобиля за счёт специальных программ с брендами Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Jaguar и налоговых преференций этого вида финансирования», – прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.