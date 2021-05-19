Согласно статистике, положительный тест на ковил пришёл 18 костромичам. Десять новых случаев заболевания выявлено в Нейском районе. Два заболевших в Волгореченске. Один – в Буе.

В Костромской области за прошедшие сутки зарегистрировали 31 новый случай заражения коронавирусом. Вылечились от недуга - 49 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Согласно статистике, положительный тест на ковил пришёл 18 костромичам. Десять новых случаев заболевания выявлено в Нейском районе. Два заболевших в Волгореченске. Один – в Буе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 21135 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18886 пациентов, что составляет более 89% инфицированных. В стационарах лежит 303 жителя, из них 198 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1590 заболевших.На 18 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 64328 человек.