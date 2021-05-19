Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 945 человек.

Во Владимирской области на 19 мая подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Муромском и Ковровском, по 3 - в Петушинском и Камешковском районах. По 2 человека заразились ковидом в Александровском, Киржачском, Кольчугинском, Юрев-Польском, Меленковском, Собинском и Селивановском районах. По одному инфицированному выявлено в Вязниковском, Суздальском, Гороховецком, Судогодском районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 945 человек.По состоянию на 18 мая в медицинских учреждениях региона действуют 712 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69,7 процента из них занято (496), свободны – 216 коек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.