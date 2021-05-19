В ночь на 19 мая пожарные Коврова тушили Хонду Цивик. Машина вспыхнула на улице Советская. Иномарка горела открытым пламенем. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 3 квадратных метрах.

В ночь на 19 мая пожарные Коврова тушили Хонду Цивик. Машина вспыхнула на улице Советская. Иномарка горела открытым пламенем. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 3 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили машину 10 человек, о причинах происшествия не сообщается. Вечером 18 мая на М-7 в Гороховецком районе полностью выгорела грузовая ГАЗель. Сообщение о возгорании пожарные получили