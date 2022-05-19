Накануне музейщики страны отметили свой професиональный праздник. К международному Дню музеев во...

Накануне музейщики страны отметили свой професиональный праздник. К международному Дню музеев во владимирских Палатах приурочили открытие обновленной картинной галереи.В первых четырёх залах представлено "Искусство провинции". Полотна 18-ого- первой половины 19-ого столетия- коллекция копийных парадных портретов великих людей. В других залах- провинциальная живопись. Портреты купцов, священников, мещан. Свое место в галерее в перспективе найдет и советское искусство. В том числе знаменитая владимирская школа живописи.Сергей Рыбаков, и.о. генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:– Достаточно много времени было потрачено, чтобы осмыслить эту коллекцию и понять вообще, как строить нашу галерею, для того, чтобы она была не подражанием крупнейшим музеям мира, а вот именно чем-то особенным.1-го июня во Владимире состоится еще одно знаковое событие - открытие Культурно-выставочного центра "Галера" в центральном городском парке. А 10 августа откроют обновленную экспозицию в знаменитом Доме-музее Столетовых.