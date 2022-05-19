Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает об оперативных мерах, которые были...

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает об оперативных мерах, которые были приняты после десятков случаев отравления холодцом из города Иваново.16 мая стало известно об отравлении 16 человек студнем, произведенным ИП Валентина Сказыводова. Есть данные о четырех умерших в Архангельской области. В отобранных пробах мясопродукта эксперты обнаружили превышение по содержанию нитрита натрия. Частного предпринимателя и бригадира цеха задержали и поместили под домашний арест. По информации Роспотребнадзора, случаи отравления ивановским студнем выявлены в Архангельской, Ярославской, Вологодской областях, а также в Москве.Речь идет о студнях «Премиум» и «Столичный» от ивановского ИП Сказыводов В.Ю. Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области одиннадцати контрагентам производителя смертельно опасного холодца (а им, по данным ведомства, была проведена его отгрузка) выданы предписания об отзыве студня из торговых предприятий. Санитарные врачи в ходе проверок обнаружили 143 кг студня изготовителя ИП Сказыводов В.Ю., из которых утилизировано – 12,4 кг и большая часть (130,6 кг) возвращена производителю для уничтожения. Также санитарное ведомство прекратило действие двух деклараций о соответствии продукции ИП Сказыводова В.Ю., в том числе на данные виды студня. Три образца проб студня, святого с реализации, изучат специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на предмет содержания нитрита натрия. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Фото: kartinkin.net