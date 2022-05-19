20 мая в 7 часов 20 минут в программе «Ваше право» на Радио России Владимир начальник отдела...

20 мая в 7 часов 20 минут в программе «Ваше право» на "Радио России Владимир" начальник отдела государственного земельного надзора, заместитель главного государственного инспектора Владимирской области по использованию и охране земель Денис Ломтев ответит на актуальные вопросы радиослушателей.Разговор пойдет об эффективном использовании земельных участков, о праве на осуществление государственного земельного надзора.