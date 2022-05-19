Средства получат 10 городов и районов.

Города и районы Владимирской области получат дополнительно 300 млн рублей на ремонт дорог. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Большая часть средств выделена Коврову, Гусь-Хрустальному, Мурому и Вязникам. В городе оружейников за 66,6 млн рублей заасфальтируют три улицы: Колхозную, Социалистическую и Свердлова. Мурому направлено 62,1 млн рублей на 13 улиц, в Гусь-Хрустальном – за 44,1 млн рублей предстоит привести в порядок 11 объектов. В Вязниках работы затронут улицу Большую Московскую и Комсомольскую. На эти цели предусмотрено 37,2 млн рублей.В Красной Горбатке за 7,7 млн отремонтируют подъезды к стадиону «Олимп». В Муромском районе субсидию в размере 8 млн рублей распределят на дороги к соцучреждениям.«В Гусь-Хрустальном районе отремонтируют улицу Ленина в посёлке Добрятино, в Суздальском– подъезд к деревне Филиппуши, в Костерёво – улицу Писцова, в Кольчугине – улицы Родниковую и Воровского», - уточнили в Белом доме.Напомним, что в 2022 году Владимирская область потратит на дороги более 7,7 млрд рублей.