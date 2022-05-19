Во Владимире завершается второй этап благоустройства территории Дворца детского юношеского...

Во Владимире завершается второй этап благоустройства территории Дворца детского юношеского творчества на улице Мира, сообщили в пресс-службе администрации города Владимира.Эта площадка была обустроена в 1985 году и давно нуждалась в реновации. Прошлой осенью, на первом этапе благоустройства, здесь провели демонтаж пришедших в негодность тротуарных плит, устройство новых прогулочных аллей, уличного освещения и площадок для игрового городка.Этой весной у ДДюТ были выровнены места под газоны и клумбы, для чего дополнительно был завезен свежий грунт. В настоящее время на территории ведутся работы по обустройству детского городка. На четырех игровых зонах общей площадью 800 кв. м сейчас монтируют тематические игровые комплексы для детей разных возрастов, канатные и сетчатые конструкции, качели, комплексы для спортивных тренировок. Площадки оборудуют травмобезопасным прорезиненным покрытием, по периметру установят скамейки и урны.Все работы должны быть полностью завершены к 1 июня.Благоустройство финансируется из городского бюджета с привлечением внебюджетных средств.С самого начала работы ведутся с учетом сохранения озеленения. При благоустройстве территории были убраны только три старых дерева, представлявших опасность для посетителей площадки. Четыре молодых рябины были пересажены в новое место. Контроль за сохранностью зеленых насаждений осуществляет управление по охране окружающей среды администрации города Владимира.Фото: https://vladimir-city.ru/