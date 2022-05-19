Владимирская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главного...

Владимирская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главного управляющего директора ООО «ЕРИЦ Владимирской области». Она подозревалась в присвоении более 300 тысяч рублей.Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.Обвиняемая, с 10 августа 2020 года по 26 февраля 2021 будучи главным управляющим директором ООО «ЕРИЦ Владимирской области», и не имея полномочий на начисление себе премиальных вознаграждений, дала указание подчиненным сотрудникам о выплате ежемесячных премий в размере 25% от должностного оклада.Впоследствии женщина, используя свое служебное положение, подписала приказы, подготовленные подчиненными сотрудниками, о выплате ежемесячных премий, тем самым незаконно создала основания для начисления на свой расчетный счет денежных средств в сумме 314 505 рублей.Похищенными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «ЕРИЦ Владимирской области» материальный ущерб.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, за совершение данного преступления женщине может грозить срок до шести лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.Фото: архив ГТРК "Владимир"