На гостей из Выборга составили протокол. Родителям ребят вернули деньги за билеты.

В городе Юрьев-Польский Владимирской области гастролёры . У артистов заплетался язык, а Чебурашка и вовсе уснул во время спектакля. Директор Дома культуры вызвал в полицию. На гостей из Выборга составили протокол. Родителям ребят вернули деньги за билеты.Сорванный спектакльВ Юрьев-Польском районном центре культуры и досуга 17 мая состоялись два представления для детей. Сначала юных владимирцев развлекали герои из мультфильма «Ну, погоди!». Серый волк и заяц отработали программу. Ничего не предвещало беды.На смену им вышли ростовые куклы крокодила Гена и Чебурашки, которые начали странно себя вести. Их речь была несвязной. Чебурашка не смог доиграть роль до конца и, шатаясь, покинул зрителей.«С самого начала стало понятно - что-то не так, а когда Чебурашка уснул за компьютером, то все сомнения развеялись», — рассказала одна из мам, которая пришла на «шоу» со своим пятилетним сыном.За 20 минут до конца спектакля директор Центра культуры и досуга Павел Пантелеев остановил действо. Сотрудники учреждения вызвали полицию. Нарушителей увезли в отделение, где составили протоколы.Отмечали день рождения сынаВ труппе пояснили, что у одного из коллег родился сын. На радостях мужчина угостил своих товарищей выпивкой. Видимо, артисты не рассчитали дозу и переоценили свои силы.«Стыдно за такое отношение к жителям нашего города и в особенности к нашим детям и внукам. Просьба к руководству Центра лишить этот театр возможности выступать в нашем ДК. Мы будем требовать деньги назад», - написали горожане в соцсетях.Стоимость билета составляла 300 рублей. По словам родителей, малыши, к счастью, не заметили курьёза и остались довольны.«Все деньги зрителям мы возвращаем. Мы направили жалобу, чтобы получить официальные извинения. Выступления этого коллектива мы больше не допустим», —