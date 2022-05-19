Еще год назад хватало бюджета в 15 млн рублей.

Еще год назад хватало бюджета в 15 млн рублей.Столичный бизнес-класс продолжает дорожать на фоне повышенной активности покупателей, разбирающих самые доступные варианты в сегменте. В апреле средняя цена «однушки» выросла на 38% в годовом исчислении и установила очередной рекорд – 20,7 млн рублей.За последние три месяца однокомнатное жилье в новостройках класса «бизнес» стало на 1 млн рублей дороже, а средняя цена «квадрата» достигла 450 тыс. рублей.Средняя цена квартир с двумя комнатами в апреле достигла 29 млн рублей, с тремя – 40 млн рублей. Средняя цена «квадрата» составила 416 тыс. рублей и 414 тыс. рублей соответственно.Для сравнения, «однушку» в новостройке эконом– и комфорт-класса можно приобрести в среднем за 11,7 млн рублей. Средняя цена двухкомнатной квартиры в массовом сегменте составляет 16,4 млн рублей, трехкомнатной – 21,6 млн рублей.В столице все еще можно найти жилье в бюджете 5-6 млн рублей, однако такие предложения штучные. В апреле квартира-студия за 5,2 млн рублей предлагалась в двух проектах в ЮВАО – «Никольские Луга» и ЖК «MySpace на Окской».