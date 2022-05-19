Для любителей походов и сплавов по рекам – Урал! Надежда Кондратьева из Владимира (к слову -...

Для любителей походов и сплавов по рекам – Урал!Надежда Кондратьева из Владимира (к слову - консультант-разработчик 1C по профессии) предпочитает экстремальный и походный тип отдыха. Каждый год на майские праздники вместе с компанией она ходит в сплавы на байдарках по рекам Ивановской и Владимирской областей. Но этот май выдался прохладным, и все пошло не по плану:- Мой брат живет в Екатеринбурге. И как человек, выросший в семье любителей походов, каждый год открывает для себя новые реки Свердловской области. Он позвонил и пригласил сходить на сплав, пообещав, что на Урале в этом году май будет теплым, манил красочными видами, теплыми походными днями и жаркой погодой до плюс 20. Билеты на поезд таяли на глазах и я, недолго раздумывая, взяла один из последних. Во время сборов выяснилось, что увезти весь негабаритный туристический реквизит на поезде сложнее, чем на машине, которая забирает тебя от дома. А также оказалось, что палатка, спальник, каремат, резиновые сапоги и большое количество теплой одежды явно выходят за рамки рюкзака, а утащить это все одной практически невозможно. Было принято решение большие и тяжелые вещи взять в прокат в Екатеринбурге, благо – их там много. А на поезде везти только самое необходимое - одежду и обувь. Но купальник я все-таки закинула в последний момент.Забегая вперед, скажу, что на Урале в этом году действительно было тепло на майские праздники. Пока во Владимире выпадал легкий снежок, на Урале температура в крайний день сплава поднялась до +27, и мы даже пытались зайти в воду, от которой, правда, сводило ноги от холода.Сплав планировался на катамаранах по реке Чусовой. Этот маршрут относится с «матрасным», то есть на нем нет порогов, он расслабленный и кайфовый, подходит даже для новичков. Катамараны очень распространены на Урале, в отличии от байдарок. Думаю, что по двум причинам: во-первых, на катамаранах легче проходить пороги, а во-вторых, на них можно совсем не грести, а плыть по течению, только подруливая. Удовольствие от сплава на катамаранах я особенно ощутила, когда мы объединились и у нас получался плавучий «лагерь на воде». Так можно было долго плыть, не гребя, смеясь и болтая друг с другом, играя в игры и поедая припасы.На нашем маршруте не было сотовой связи. Все дни. Не ловила ни одна сеть, даже местный «Мотив». Легким движением руки телефон превращается в фотоаппарат и больше от него не было никакого проку. И это прекрасно! Днем было классно и тепло, а вот ночью я одевала на себя всю одежду, включая верхнюю и ложилась отдыхать в спальник, было не жарко. Ранним утром забавно наблюдать иней на траве и катамаранах, ощущать пар, идущий изо рта. Но как только солнце вставало над горизонтом, вся природа отогревалась, и мы вместе с ней.На Урале очень красиво: много хвойных деревьев и скал, круто уходящих в воду. На одну из них нам удалось взобраться. Это было круто! Во всех смыслах слова. Называется скала - «Омутной камень». Данное место обязательно стоит посетить. Подъем, конечно, крутоват, и в некоторых местах даже натянуты перила. Вид с вершины открывается потрясающий, а от высоты кружится голова и захватывает дух.Обычно в походах мы кипятим и пьем воду из реки, но здесь довольно часто встречались горные родники, которые не проплывешь мимо, так как они обозначены специальными табличками.На заметку!Поразило обилие клещей, они здесь везде. Ведут себя довольно миролюбиво и льнут к людям, как домашние животные. Все местные имеют прививки от энцефалита. За время похода мы неоднократно снимали с одежды этих милых «животных» и обязательно осматривали себя несколько раз в день.Походы – это всегда новые эмоции, новые знакомства и яркие впечатления. Это классные люди, которые тебя окружают. Да, иногда трудно. Иногда холодно. И даже бывает голодно, особенно в крайние дни похода. Но те эмоции от пьянящей свободы, которую ты ощущаешь, стоят того. Походы — это макароны с тушенкой, лесной чай и вкуснейшая каша со сгущенкой, это байки у костра, смех и молчание под шум потрескивающих поленьев. Это небо в звездах, до которых можно дотянуться рукой, спокойствие и умиротворение, возможность помечтать, побыть здесь и сейчас, наедине с природой и с самим собой. Это шум воды и пение птиц, это роса на траве, а иногда и иней. Это возможность встретить рассвет, подставив лицо первым лучам утреннего солнца, возможность вдохнуть свежий воздух полной грудью и поблагодарить судьбу за новый день.Я всю жизнь ходила в походы, за что очень благодарна своим родителям. Раньше туризм был очень распространен. Помню, как маленькой меня постоянно возили в походы на байдарках, мы ночевали в палатках и ездили на туристические слеты, различные соревнования. Зимой ездили на лыжах и грелись у костра. Сейчас я уже выросла, но походы остались частью моей жизни. Бывали и экстремальные сплавы с порогами – это уже возможность пощекотать себе нервы и заглянуть в глаза страху, возможность преодолеть себя. Бывали спортивные походы, когда гребешь по 8-10 часов в день и ждешь стоянку, как манну небесную. Это сила, выносливость, преодоление себя и… бицепсы.Каждый из этих видов походов прекрасен по-своему и ни об одном из них я не жалею. Рекомендую всем владимирцам съездить на Урал! Тем более, что теплые дни не за горами.Читайте также: Где отдохнуть владимирцам этим летом? Часть 1. Стамбул; Часть 2. Байкал.Фото из личного архива героев.Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"