За неё проголосовали 18 депутатов из 24.

Совет народных депутатов Александровского района 18 мая утвердил в должности главы администрации Анну Кузнецову. За неё проголосовали 18 депутатов из 24.Накануне заседания комиссия под руководством директора департамента региональной политики Татьяны Адуловой рассматривала заявки кандидатов. Документы подали два человека: глава администрации города Струнино Александр Жугинский и Анна Кузнецова. Обоих допустили до финального этапа.Выступая перед Советом, они представили свои программы и ответили на вопросы народных избранников. В результате оппонент Анны Васильевны набрал всего 8 голосов.Представители Белого дома, присутствовавшие на заседании, поздравили Кузнецову с повторным назначением.