Произведения искусства из металла и не только, во Владимире открылась выставка молодого скульптора Михаила Блинова. Удивительные сюжеты, необычная пластика, игра с формой и материалами. В

Произведения искусства из металла и не только, во Владимире открылась выставка молодого скульптора Михаила Блинова. Удивительные сюжеты, необычная пластика, игра с формой и материалами. В своих работах скульптор Михаил Блинов нередко сочетает стекло, дерево, камень и металл. В некоторых произведениях автор использует лёгкую подсветку для большей выразительности. Применяются в работе и химические реакции. В зависимости